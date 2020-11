UPDATE Uniunea Europeana va impune tarife pentru importuri din SUA in valoare de peste patru miliarde de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a informat, ieri, ca UE va impune tarife vamale suplimentare, de pana la patru miliarde de dolari, pentru avioanele din SUA si alte importuri, din cauza subventiilor ilegale acordate de Washington producatorului de avioane Boeing. In 26 octombrie…

