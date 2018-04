Stiri pe aceeasi tema

- N-au ales nici Savarsin, nici Palatul Elisabeta. Membrii Casei Regale din Romania vor sarbatori Invierea Domnului in orase diferite ale tarii. Cu o suta de ani in urma, Regele Ferdinand și Regina Maria se aflau la Iași, in zilele de Paști ale anului 1918. In amintirea acelor zile istorice, in 2018,…

- Cea mai importanta sarbatoare a crestinatatii a fost mereu un prilej de reunire a Familiei Regale si o buna ocazie de-a reitera traditiile din sanul vechii Case Regale. Regele Ferdinand și Regina Maria s-au aflat la Iași, in zilele de Paști ale anului 1918. Paștele, sarbatoare fundamentala a lumii creștine,…

- Majestatea sa Margareta, Custodele Coroanei, si Principele Radu, se afla, zilele acestea, la Castelul Regal de la Savârsin. Conform unor informatii, Majestatea Sa a petrecut si Floriile la castelul din judetul Arad.

- Vineri, prim-minstrul Viorica Dancila, a raspuns invitației la pranz a Majestații Sale Margareta, Custodele Coroanei romane, la Palatul Elisabeta, potrivit unui comunicat de presa remis AMPress. Alaturi de Majestatea Sa s-a aflat Alteța Sa Regala Principele Radu. A fost prima intalnire a prim-ministrului…

- Premierul Viorica Dancila a participat astazi la un pranz de lucru, la Palatul Elisabeta, oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, și Alteța Sa Regala Principele Radu. Aceasta a fost prima intalnire a prim-ministrului cu Familia Regala a Romaniei, de la preluarea mandatului. Șeful…

- Premierul Viorica Dancila a participat astazi la un pranz de lucru, la Palatul Elisabeta, oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, și Alteța Sa Regala Principele Radu. Aceasta a fost prima intalnire a prim-ministrului cu Familia Regala a Romaniei, de la preluarea mandatului.Șeful…

- Pe agenda Vioricai Dancila figureaza, vineri, un pranz de lucru cu reprezentantii Casei Regale. Astfel ca, premierul a ajuns vineri, cu mai putin de 20 de minute inainte de ora 13, la Palatul Elisabeta. A fost intampinata de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, dar si de sotul acesteia, Principele…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, si Principele Radu vor lua parte la sarbatoarea publica din Piata Unirii, miercuri, la Iasi, in prima vizita regala in judetele tarii din Anul Centenar 2018.Citeste si: DOCUMENT – Comisia de ancheta a prezentat CONCLUZIILE:Rezultatul alegerilor…