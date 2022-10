UPDATE: Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un camion de mare tonaj pe direcția Bacau-Bucuresti, un sofer in varsta de 31 de ani, din Bacau, a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat. Accidentul s-a soldat cu ranirea șoferului. Acesta a fost preluat de ambulanța si transportat la … Articolul UPDATE / Un șofer beat a rasturnat camionul pe DN2-E85 apare prima data in Opinia Buzau .