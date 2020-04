UPDATE Un elicopter canadian din forţele NATO a dispărut în Marea Ioniană Atena, 30 apr/Agerpres/ - Un elicopter al armatei canadiene angajat intr-o operatiune NATO de supraveghere, avand sase persoane la bord, a fost dat disparut in apele internationale dintre Grecia si Italia, a facut cunoscut miercuri seara aviatia militara greaca, scrie AFP. Comandamentul militar al NATO, cu sediul la Mons, in Belgia, a confirmat "disparitia unui elicopter", subliniind ca "sunt in curs operatiuni de cautare". "Confirm ca a avut loc un accident implicand un elicopter provenit de pe un vas care se afla sub comandamentul NATO", a declarat colonelul Juanita Chang, citata intr-un comunicat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

