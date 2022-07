UPDATE: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a revizuit informarea anterioara privind un cutremur care a avut loc in județul Hunedoara și transmite ca seismul, cu o magnitudine de 4, a avut loc in județul Gorj. „In ziua de 16 Iulie 2022, la ora 10:39:21 (ora locala a Romaniei), s-a produs in […] The post UPDATE. Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 a avut loc in Gorj appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .