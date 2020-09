UPDATE Un avion al armatei ucrainene s-a prăbușit / Cel puțin de 20 de morți Cel puțin 20 de persoane, inclusiv studenți de la o școala militara, au decedat și alți doi au fost &"grav raniți&" ca urmare a prabușirii unui avion militar lânga Kharkiv, în estul Ucrainei, vineri seara, a declarat ministrul d einterne, citat de AFP.



"Douazeci de morți și doua persoane ranite grav", a declarat ministerul într-un comunicat. "Cautarea altor doua persoane continua", a declarat serviciul de stat pentru situații de urgența, potrivit carui un total de 24 de persoane se aflau la bordul aeronavei.

Acest avion de transport Antonov-26 s-a…

Sursa articol: hotnews.ro

