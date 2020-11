Update Turcia: Crește numărul victimelor cutremurului Cel putin 37 de persoane au murit dupa ce un cutremur puternic a lovit vineri vestul Turciei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca pana la 103 supravietuitori au fost scosi de sub cladirile prabusite. Au fost spitalizate 885 de persoane, dintre care 667 au fost deja externate, a declarat Erdogan in orasul Izmir, al treilea cel mai mare din Turcia si unde un cutremur cu magnitudinea de 6,6 a distrus aproape 20 cladiri si a declansat un tsunami. Au fost amenajate aproximativ 3.000 de corturi, in timp ce camine studentesti sunt pregatite sa gazduiasca localnici care trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

