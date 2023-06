Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit presei internaționale, in urma cu puțin timp, Donald Trump a ajuns la un tribunal federal din Miami, unde a fost arestat și pus sub acuzație federala inainte de apariția sa in instanța, unde va fi trimis in judecata in fața unui judecator. Fostul președinte al SUA a pledat nevinovat in instanța…

- Fostul președinte american Donald Trump a fost reținut marți la un tribunal din Miami pentru a raspunde acuzațiilor penale potrivit carora a pastrat ilegal documente de securitate naționala cand a parasit funcția și a mințit oficialii care au incercat sa le recupereze, transmite Reuters.

- Fostul președinte Donald Trump a fost plasat in arest de catre adjuncți ai șerifilor americani, iar procesul de arestare a sa și a coacuzatului sau Walt Nauta a fost finalizat, relateaza CNN din interiorul tribunalului.Se așteapta ca șerifii sa faca copii electronice ale amprentelor sale digitale la…

- Donald Trump a sosit la tribunalul federal din Miami, unde va fi pus sub acuzare pentru acuzații legate de documentele clasificate gasite in complexul sau Mar-a-Lago, potrivit The Guardian.In fața tribunalului s-au adunat mai mulți susținatori ai fostului președinte care poarta pancarte pe care scrie…

- Miami face pregatiri pentru un numar intre 5.000 și 50.000 protestatari inaintea primei infațișari a fostului președinte Donald Trump in fața instanței in cazul documentelor clasificate.

- Fostul președinte Donald Trump a pledat nevinovat la 34 de capete de acuzare intr-un tribunal din Manhattan, dupa ce a auzit acuzațiile care i se aduc, potrivit unei surse citate de presa americana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…