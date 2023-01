Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui atac rusesc cu rachete, care a lovit sambata un bloc inalt de apartamente din orasul Dnipro din Ucraina, cel puțin 23 de oameni au murit și peste 70 au fost raniți. In Ucraina a fost decretat doliu național timp de trei zile. UPDATE ora 16.30: Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a…

- Martorii teribilului atac asupra soldaților ruși cu rachete HIMARS, desfașurat de ucraineni asupra școlii din Makiivka, incep sa vorbeasca despre clipele de groaza pe care le-au trait la fața locului. Școala Makiivka din transformata de ruși in cazarma și depozit de armament. Supraviețuitorii au reușit…

- Explozii au avut loc, luni dimineata, la baza aeriana din Saratov, Rusia, informeaza presa internationala. Ministerul rus al Apararii a anuntat ca a doborat o drona ucraineana, iar trei militari de la baza aeriana au murit ca urmare a caderii dronei. Engels Air Force base in Saratov, deep inside #Russia,…

- Vladimir Putin a rostit pentru prima oara cuvantul „razboi" intr-un discurs tinut joi referitor la conflictul din Ucraina. Putin a spus ca Rusia doreste „o finalizare a razboiului din Ucraina" si ca toate conflictele armate se incheie cu negocieri diplomatice, informeaza Reuters. „Scopul nostru nu e…

- In ultimele zile au aparut informații potrivit carora SUA se pregatesc sa trimita sistemele de rachete Patriot in Ucraina. Sistemele au fost mult timp un articol foarte cautat de SUA și de aliați in zonele disputate ale lumii, ca un scut ravnit impotriva rachetelor care se apropie. Cu toate acestea,…

- Consilierul prezidențial ucrainean Anton Geraschenko a susținut intr-o postare pe Telegram ca, potrivit mai multor surse consultate de acesta, mai multe nave de razboi rusești din Flota Marii Negre au fost aruncate in aer noaptea trecuta – inclusiv o fregata și o nava de debarcare. Pe de alta parte,…