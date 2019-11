UPDATE Tramvaiul 41 şi-a reluat circulaţia, după aproape jumătate de oră de blocaj Tramvaiul 41 si-a reluat circulatia, dupa ce a fost blocat pe sensul spre Ghencea, din cauza unui accident rutier, a anuntat STB miercuri seara.



"S-a reluat circulatia pe linia 41, pe Soseaua Virtutii. Blocarea a durat 25 de minute (20:05- 20:30)", noteaza STB pe pagina de Twitter. * Circulatia tramvaiului 41, blocata pe sensul catre Ghencea, din cauza unui accident rutier Linia tramvaiului 41 este blocata pe sensul spre Ghencea, din cauza unui accident rutier, a anuntat STB miercuri seara.



