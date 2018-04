Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier se desfasoara ingreunat, joi dimineata, pe un fir alternativ, pe DN1D Urziceni - Ploiesti, in urma unui accident, a anuntat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Traficul pe DN 6 (E70) Bucuresti - Alexandria s-a reluat in conditii normale, dupa ce joi dimineata a fost blocat in urma unui grav accident dintre un microbuz si o masina, soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor noua, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- UPDATE ora 20:15 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost reluata, in conditii normale, pe DN28A Targu Frumos – Pascani, unde anterior traficul a fost blocat in zona localitatii Blagesti, judetul Iasi, din cauza unui eveniment rutier.…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni intre doua autotrenuri, circulatia rutiera pe DN13 (E60) este momentan oprita pe ambele sensuri la iesirea din municipiul Brasov catre Sighisoara. Evenimentul a avut loc in jurul orei 07.10.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2E, in sat Braiesti, com. Cornu Luncii, la kilometrul 16+800, in judetul Suceava, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autotren, un autocamion si o autoutilitara. Cauza producerii a fost neadaptarea…

- Circulatia rutiera pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost reluata in conditii normale (carosabil la negru), a informat, luni dimineata, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Doua persoane au fost ranite, marti dimineata, pe DN 15 (E60), la iesire din orasul Ludus catre Turda, in urma tamponarii a doua autoturisme, pe fondul unei depasiri neregulamentare, a anuntat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Read More...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la in aceasta dimineata, la ora 7.00 ora pe DN68A Faget Deva, in comuna Cosevita, judetul Timis, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autotren. Cauza producerii a fost depasirea neregulamentara.…