Stiri pe aceeasi tema

- Toate unitațile de invațamant din municipiul Bacau ar putea intra in scenariul roșu de luni, cursurile urmand sa se desfașoare exclusiv online. Conducerile unitaților școlare din municipiu au fost astazi informate de posibilitatea luarii acestei... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- S-a modificat scenariul dupa care se invata in cateva dintre unitatile galatene de invatamant. „La sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta am decis ca de luni, la liceul «Anghel Saligny» sa se desfasoare cursurile in scenariul rosu, ca urmare a imposibilitatii desfasurarii cursurilor…

- In ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența din Bacau de astazi s-au actualizat și aprobat scenariile de funcționare pentru unitațile de invațamant preuniversitar din județul Bacau ce vor intra in vigoare la data de 21.09.2020 In... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Aproape 15% din unitatile de invatamant din judet incep cursurile in anul scolar 2020-2021 in scenariul galben, in timp ce o scoala postliceala si-a anuntat intentia de a desfasura cursurile exclusiv online, potrivit unei hotarari a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Vrancea. Astfel, 77…

- Doua treimi dintre unitatile de invatamant din judetul Teleorman vor deschide anul scolar, luni, cu elevii prezenti in clase, conform unei decizii a autoritatilor locale. Doar noua unitati didactice deschid anul scolar organizand cursurile online, informeaza Inspectoratul Scolar Teleorman, relateaza…

- Peste 300 de școli și gradinițe din Timiș vor aincepe cursurile in 14 septembrie, in scenariul verde, iar una in scenariul roșu. Astazi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul Liliana Oneț, a hotarat scenariul in care vor funcționa cele 600 unitați de invațamant din Timiș.…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Sibiu a stabilit, joi, scenariile dupa care vor incepe anul scolar unitatile din judet. Cele mai multe au ales scenariul verde, dar in multe locuri acesta a fost adaptat i iferite variante. 12 unitati de invatamant au adoptat scenariul rosu pentru inceperea…