Stiri pe aceeasi tema

- Trei pietoni, adolescenti cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani, au fost raniti, miercuri seara, la Siriu, judetul Buzau, dupa ce au fost loviti de un autoturism scapat de sub control in urma impactului cu o alta masina, anunța news.ro. Accidentul a avut loc pe DN 10, la Siriu, in judetul…

- Trei tineri au ajuns la spital dupa ce o mașina scapata de sub control a patruns pe trotuar și i-a lovit in plin. Evenimentul rutier s-a produs in aceasta seara pe DN 10, in localitatea buzoiana Siriu. Din primele date de la fața locului, in timp ce se deplasa pe direcția Brașov catre Buzau, un …

- UPDATE In timp ce se deplasa pe direcția Brașov catre Buzau, un autoturism condus de catre un șofer de 27 de ani, din Siriu, a intrat in coliziune cu autoturismul care il preceda și la volanul caruia se afla un tanar de 19 ani, din aceeași localitate. In urma coliziunii, autoturismul tanarului de 19…

- UPDATE: In cazul acestui accident, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Din primele cercetari a rezultat faptul ca șoferul care conducea autoutilitara este un barbat cu domiciliu in Murgeni. Acesta se indrepta spre ieșirea din municipiul Huși, pe strada Huși-Stanilești.…

- Purtatorul de cuvant din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare este imputernicit sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele: Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare au dispus, la data de 26.12.2020, punerea in mișcare a acțiunii penale impotriva inculpatului…

- Tanarul de 27 ani care a omorat cu mașina doi tineri pe o strada din Baia Mare este din județul Salaj. Man A. a fost plecat in Italia o perioada. S-a intors in Romania și s-a angajat la o firma de catering. Tanarul era foarte harnic o perioada. Apoi ar fi inceput sa se comporte […]

- Un grav accident de circulație s-a produs sambata seara pe DN 68, șoseaua care leaga Caransebeșul de Hațeg. Conform ISU Caraș-Severin, un apel la 112 efectuat puțin dupa ora 21.30 a anunțat incidentul care s-a produs la intrarea in localitatea carașeana Glimboca, dinspre Oțelu Roșu: o mașina in care…

- Trei tineri din județul Buzau au fost la un pas de moarte dupa ce s-au rasturnat cu mașina pe drumul județean 203K, pe raza comunei Beceni. Unul dintre pasageri a ajuns la spital cu multiple leziuni. Accidentul a avut loc luni și a fost provocat de un tanar de 27 de ani care s-ar fi urcat baut la volan.…