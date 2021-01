Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 23.00 Trupele speciale ale FBI au sosit pentru a ajuta forțele de poliție sa instituie și sa mențina controlul in cladirea Capitoliului. The FBI has been deployed to the Capitol to assist police "in protection of federal property and public safety," the agency said in a statement. https://t.co/b2x8Lf4xAB…

- UPDATE 21:40 Donald Trump le cere partizanilor sai sa protesteze pașnic.UPDATE: Senatorii au fost evacuați, iar unii au relatat ca s-au folosit gaze lacrimogene pentru a-i indeparta pe protestatari.They are storming DC!Trump supporters just tore down some barriers at the Capitol in Washington, DC #StopTheSteal…

- Statele Unite sunt in stare de asediu. Suporterii lui Donald Trump au patruns cu forța in cladirea Capitoliului de la Washington, motiv pentru care procesul de validare a victoriei lui Joe Biden la președinție, inceput miercuri de Congresul SUA, a fost suspendat, scrie HotNews.ro. Cu puțin timp inainte,…

- UPDATE Donald Trump a scris pe Twitter ca Mike Pense nu a avut curaj sa se opuna certificarii victoriei lui Biden, deși președintele in exercițiu i-a solicitat de mai multe ori acest lucru. “Mike Pence nu a avut curajul de a face ceea ce trebuia facut pentru a proteja tara si Constitutia noastra”, a…

- Protestatarii pro-Trump au reușit sa rupa baricadele de securitate și sa intre în Capitoliul american, în timp ce Congresul dezbatea certificarea victoriei electorale obținuta de Biden. They breached the Capitol pic.twitter.com/tWKxojW2Hr— Matt Laslo (@MattLaslo)…

- In mai multe orașe din SUA au loc acțiuni de protest impotriva rezultatelor alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie. Susținatorii actualului președinte al SUA, Donald Trump, susțin ca in procesul electoral au existat mai multe nereguli și acuza organizatorii alegerilor de numeroase fraude. Intre…

- Cum sarbatoresc americanii victoria lui Biden. Susținatorii democratului Joe Biden au batut in oale, au claxonat și au tras cu artificii, sambata, in SUA, dupa ce candidatul lor preferat a obținut victoria la Casa Alba, relateaza Reuters. La cateva minute dupa ce presa l-a declarat pe Biden caștigator…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca este in desfasurare „o frauda majora” in numararea voturilor la alegerile prezidentiale, fara a oferi dovezi, si ca, „in ceea ce ma priveste”, „am castigat deja”, desi nicio institutie media majora nu a declarat victoria sa, comenteaza DPA. Numararea voturilor…