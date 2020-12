Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General a dispus, marti, trimiterea in judecata a lui Calin Popescu Tariceanu, care, in calitatea pe care a avut-o de presedinte al Senatului, nu a facut demersurile necesare pentru incetarea mandatului de senator al lui Cristian Marciu, care fusese declarat incompatibil si nu avea dreptul…

- Calin Popescu Tariceanu a fost trimis in judecata de Parchetul General in dosarul senatorului PSD Cristian Marciu. El este acuzat de abuz in serviciu pentru ca a menținut in funcție un senator declarat incompatibil de instanța. Alexandru Rafila INSISTA PE IMPUNEREA unui lockdown generalizat…

- Politic Prefectul județului a semnat ordinele de incetare a mandatelor pentru primarii de la Beuca și Siliștea decembrie 11, 2020 10:09 Prefectul județului a semnat, zilele trecute, ordinele de incetare a mandatelor inainte de termen in cazul primarilor de la Siliștea, Marin Alexandru, și Beuca,…

- Calin Popescu Tariceanu acuza, dupa decizia Curții Constituționale potrivit careia nu exista conflict constituțional Parlament-Parchet, ca „apropierea alegerilor ii determina pe unii sa gaseasca soluții pentru a ma scoate din joc”. „Se pare, insa, ca apropierea alegerilor ii determina pe unii sa gaseasca…

- Curtea Constituționala a respins joi, cu majoritate de voturi, cererea formulata de președintele Senatului, Robert Cazanciuc, și a constatat ca nu exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Senat și Parchetul General. Este vorba despre sesizarea in care Cazanciuc a sesizat CCR dupa ce…

- Pe 29 mai, presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la constatarea si solutionarea unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlamentul Romaniei - Senat, pe de o parte, si Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte…

- Curtea Constitutionala a Romaniei s-ar putea pronunta, astazi, pe cererea de solutionare a unui conflict juridic dintre Senat si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, formulata de presedintele interimar al forului legislativ, Robert Cazanciuc, dupa ce Parchetul General i-a deschis…

- Curtea Constitutionala a Romaniei s-ar putea pronunta, joi, pe cererea de solutionare a unui conflict juridic dintre Senat si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, formulata de presedintele interimar al forului legislativ, Robert Cazanciuc, dupa ce Parchetul General i-a deschis…