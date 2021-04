Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, agentia a reconfirmat ratingul suveran aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in moneda locala si valuta.”Standard & Poor’s a precizat in comunicatul de presa publicat in data de 16 aprilie 2021 ca perspectiva stabila arata credibilitatea…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine, miercuri, o declaratie de presa, de la ora 17.10, la Palatul Cotroceni, se arata in comunicatul transmis de Administratia Prezidentiala. Șeful statului Klaus Iohannis a convocat pentru miercuri, ora 16.00, o ședința de lucru pe tema Planului Național de Redresare…

- Dezbatere pe tema bugetului in parlament Foto: Agerpres. O dezbatere pe tema bugetului pe anul în curs are loc, luni dupa-amiaza, la parlament, în prezenta premierului Florin Cîtu. Seful guvernului a fost invitat de PSD pentru a oferi explicatii despre acest…

- Romania ar putea adopta moneda euro abia in 2027 sau 2028, a anunțat premierul Florin Cițu. Profit.ro a relatat anterior ca Romania amana din nou adoptarea euro, cu argumentul ca va trebui, mai intai, sa iși restabileasca echilibrul macro-economic, inclusiv prin combaterea efectelor negative generate…

- Autoritatile din Romania se afla in dialog permanent cu Comisia Europeana pentru finalizarea Planului National de Redresare si Rezilienta, o sansa unica pentru Romania, care are la dispozitie 14,2 miliarde de euro din fonduri nerambursabile pentru reforme structurale si investitii, potrivit ministrului…

- Autoritatile din Romania se afla in dialog permanent cu Comisia Europeana pentru finalizarea Planului National de Redresare si Rezilienta, o sansa unica pentru Romania, care are la dispozitie 14,2 miliarde de euro din fonduri nerambursabile pentru reforme structurale si investitii, potrivit ministrului…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat sambata mai multe masuri in sistemul sanitar, intre care infiintarea unui fond national pentru siguranta pacientilor in spitale si schimbarea strategiei de vaccinare, potrivit Agerpres. „In primul rand avem nevoie de cateva masuri urgente in fiecare spital,…

- ”In cursul zilei de astazi am participat alaturi de Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea, și ministrul mediului, apelor și padurilor, Barna Tanczos la o intrevedere productiva cu reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei.In…