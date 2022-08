Stiri pe aceeasi tema

- “Inca 17,5 km din Autostrada de Centura a municipiului Bucuresti (49,57 km) au constructor desemnat! Dupa reevaluarea ofertelor pentru contractul pentru proiectarea si executia Lotului 1 al A0 Nord, a fost declarata definitiv castigatoare o asociere de constructori romano-italiana”, a aratat Grindeanu,…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Prahova au documentat, in perioada 6 iunie – 3 iulie, activitatea infracționala a 4 barbați banuiți de comiterea unei infracțiuni de furt, fapta savarșita la data de 6 iunie 2022. In fapt, la data de 6 iunie, polițiștii Inspectoratului de Poliție…

- Acestia au fost convocati la Etapa Finala a Turneului Sperantelor organizat de FRF. Noul sezon fotbalistic vine cu vesti bune pentru Centrul de Copii si Juniori de la FC Brasov. Doi dintre copiii crescuti aici au fost convocati la Etapa Finala a editiei 2021 – 2022 a Turneului Sperantelor. Dedicat jucatorilor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 s-a produs marți, in jurul orei 14, in zona seismica Vrancea, Buzau, informeaza Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Este al doilea seism al zilei in Romania. Potrivit INCDFP, la ora 13:56:46 in zona seismica Vrancea, Buzau,…

- Perioada actuala este descrisa ca fiind „preludiul” unei noi crize economice, in principal, datorita „valului piroclastic” determinat de pandemie și de razboiul din țara vecina, Ucraina. Astfel, doua vedete din Romania au optat pentru obținerea de numerar, prin vanzarea unor proprietați. Este vorba…

- Mai multe localitați din Constanța și Prahova au fost inundate in urma ploilor torențiale de marți. In localitatea Valu lui Traian, ploaia torențiala a provocat inundații pe mai multe strazi. De asemenea, oamenii au primit o avertizare RO Alert, scrie Ziarul de Constanța. Intervenții ale pompierilor…

- Un scandal a izbucnit vineri la un depozit din Mogoșoaia, județul Ilfov. In timpul intervenției, un polițist și un angajat al depozitului au fost raniți. Potrivit IPJ Ilfov, polițiștii au fost sesizat cu privire la faptul ca un angajat al unui depozit din Mogoșoaia iși amenința cu un cuțit un coleg.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 s-a produs miercuri seara, la ora 18:46, in zona seismica Vrancea , judetul Buzau, la 60 de km de Brașov. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) seismul s-a produs la o adancime de 142 de kilometri. „In ziua de 11…