Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta interna a Comisiei Europene a ajuns la concluzia ca telefoanele mobile ale unor angajati au fost tintite de software-ul Pegasus, produs de o companie israeliana, potrivit unei scrisori consultate joi de DPA. In scrisoare, redactata de comisarul european pentru justitie Didier Reynders si adresata…

- Constructorul american a inceput o serie de teste cu o stație de incarcare robot. Aceasta este destinata persoanelor cu dizabilitați care dețin o mașina electrica, iar o astfel de stație robot va putea fi ușor controlata. Pentru asta, Ford a dezvoltat un prototip al unei astfel de stații robot, care…

- Toate unitațile Porsche Taycan livrate pana in prezent beneficiaza acum de o actualizare software. Constructorul din Stuttgart transmite ca aceasta nu este una over-the-air, astfel ca proprietarii trebuie sa faca o vizita in service pentru a primi, gratuit, cele mai noi imbunatațiri. In primul rand,…

- Anul acesta se implinesc 140 de ani de cand in București erau date in folosința primele doua centrale electrice din Romania. De atunci, in țara noastra se consuma non-stop energie electrica din rețea, ceea ce ne-a atras denumirea de consumatori, dar afla ce inseamna și prosumator. Cuprins: Ce este un…

- NASA și Departamentul de Energie al SUA au selectat trei propuneri de design pentru un sistem nuclear. Este un pas inainte catre planul de instalare a unei surse de energie pe Luna. Agenția Spațiala și Departamentul de Energie spera ca reactorul sa poata produce energia necesara pentru a efectua experimente…

- Constructorul francez a adus cateva actualizari importante modelului sau electric de oraș, Zoe. Cea mai importanta noutate este reprezentata de noile linii de echipare, denumite Equilibre, Evolution și Iconic. In echiparea de baza Equilibre, Zoe este dotat cu un ecran de 7 inch pentru sistemul multimedia…

- Sennheiser Momentum 3 a fost una dintre castile midrange cele mai apreciate, atat de public, cat si de critici. Asteptam deja un succesor cu nerabdare de 2 ani, iar acum acesta apare: Sennheiser Momentum 4 a fost confirmat si primeste primele teasere. Pentru inceput Sennheiser ofera un teaser pentru…

- Utilizarea pajiștilor aflate in domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor se va putea face numai de catre crescatorii de animale, persoane fizice sau juridice care au animale inscrise in Registrul National al Exploatațiilor (RNE) și/sau in Sistemul de identificare și inregistrare a ecvideelor…