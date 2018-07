UPDATE Soferul fugar, arestat preventiv Barbatul in varsta de 39 de ani, cautat inca de vineri, dupa ce masina pe care o conducea, avand pe urma un echipaj de politie, a acrosat cinci autoturisme, pe strada Alexandru Serbanescu din Capitala, a fost dus, in ultima zi a saptamanii, in fata instantei. UPDATE: Suspectul a ajuns in fata magistratilor de la […] UPDATE Soferul fugar, arestat preventiv is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

