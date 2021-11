Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii de la SPJ Salvamont Maramures au fost solicitati pe Valea Usturoiului, pentru extragerea si transportul pana la autoutilitara IML a cadavrului unui barbat gasit spanzurat in padure. ACTUALIZARE – IPJ MARAMURES Astazi, 07 noiembrie, in jurul orei 11.30, Poliția Municipiului Baia Mare a…

- UPDATE – Salvamont: ”Adineauri ceilalți 3 motocrosisti au ajuns si ei la casa la care se aflau prietenii lor. Niciunul din ei nu are probleme medicale fiind doar speriati si uzi datorita traseului ales care i-a obligat sa intre si prin apa.Echipajul de prim raspuns al Salvamont Maramureș ii va insoți…

- UPDATE – Jandarmeria Maramureș: ”Cele cinci persoane au fost gasite la ora 13.00. Odata ajunse la persoanele care au solicitat sprijin, echipajele de salvare au constatat ca acestea nu prezentau urme de epuizare fizica pentru a fi necesara acordarea de prim-ajutor. Grupul era format din trei barbați…

- SPJ Salvamont Maramureș a intervenit in cursul zilei de miercuri, 15 septembrie, in zona Ignis – Izvoare, pentru a ajuta un barbat de 54 de ani care s-a taiat cu drujba. ”Apelul venit prin 112 ne-a anuntat despre accidentul unui barbat care aflat in padure s-a taiat la nivelul membrului inferior cu…

- Ca avem pe gunoaie pe Sasar pe care le vedem zilnic, o știm cu toții. Cum știm și ca nimeni nu am auzit sa se fi gandit vreodata sa faca o acțiune de ecologizare a raului Sasar din Baia Mare, care nu duce lipsa de gunoaie. Mai adaugam gunoaiele care se afla pe malurile raului care traverseaza Baia Mare.…

- Foc In aceasta dimineața, prin 112, era anunțat un incendiu de vegetație uscata in municipiul Baia Mare, zona Valea Usturoiului. Pompierii deplasați la fața locului aveau sa constate mai apoi ca incendiul ar fi pornit de la o cabana de lemn care a ars din temelii. Vom reveni Dragoș HOJDA The post VALEA…