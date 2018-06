Stiri pe aceeasi tema

- O persoana si-a pierdut viata, iar alta este ranita, in urma unui accident rutier produs joi dimineata pe DN 1 (E68) Brasov – Sibiu, in judetul Brasov. La aceasta ora, traficul este blocat in zona localitatii Beclean. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov,…

- O femeie in varsta de 86 de ani a murit, duminica, in urma unui incendiu izbucnit la locuinta sa din comuna vasluiana Osesti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU...

- Doua persoane au fost ranite, suferind arsuri, dupa ce o butelie a explodat intr-un parc din municipiul Medias, a anuntat Ramona Nistor, purtator de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. Potrivit sursei citate, cei doi raniti sunt constienti si au fost transportati…

- F. T. Un copil in varsta de numai trei ani și o femeie de 56 de ani, care au fost implicați intr-un accident rutier, au fost transportați, ieri dupa-amiaza, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Ploiești, cu diferite traumatisme. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații…

- Pentru intervenții mai rapide, pompierii gorjeni au decis ca o comuna din județ sa aiba, de miercuri, echipaj SMURD. O autospeciala a Serviciului Mobil de Urgența, Reanimare și Descarcerare, cu tot cu echipaj, a intrat in dotarea Garzii de Intervenție Hurezani și va interveni și in localitațile…

- Un autocar cu 40 de persoane la bord a fost implicat intr-un accidnet grav produs, duminica dimineața in județul Sibiu. O persoana a murit și alta a fost ranita in urma ciocnirii unui autoturism cu autocarul pe DN 1, la kilometrul 294, la Hula Bradului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Avram Iancu” Cluj a reacționat, pe rețelele sociale, în urma tragediei soldata cu moartea unui adolescent de 14 ani, lovit pe trecerea de pietoni de o autospeciala SMURD.Adolescentul, surdomut, a traversat strada pe culoarea…