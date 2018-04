UPDATE. Sevil Shhaideh, trei ore la DNA

Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova a inregistrat progrese substantiale in crearea unui mediu national favorabil dezvoltarii durabile, inclusiv prin imbunatatirea climatului de afaceri, instituirea zonelor economice libere pentru atragerea investitiilor straine directe si extinderea infrastructurii

- Joi s-a aflat ca Alexander Adamescu, fiul afaceristului Dan Adamescu, a fost arestat la Londra. UPDATE: Reprezentantii Directiei Nationale Anticoruptie au facut o serie de precizari cu privire la cazul lui Alexander Adamescu, pe care le redam in cele ce urmeaza, integral: Ca raspuns la o serie de solicitari…

- Social-democratul aflat in postura de vicepremier si, totodata, ministru al Dezvoltarii in Cabinetul Dancila a adus in discutie faptul ca un referendum pe tema familiei ar putea avea loc in mai anul acesta. Fara mentioneze o data concreta, Stanescu s-a rezumat sa precizeze ca “dupa toate calculele”…

- Dupa ce in ultimele zeci de ora, pe fondul vremii nefavorabile Autostrada ce leaga Bucurestiul de Constanta a fost inchisa circulatiei, incepand de joi la pranz s-a redeschis circulatiei, insa nu in totalitate. UPDATE: La ora 14.20, reprezentantii Centrului Infotrafic au facut noi precizari cu privire…

- In ședința, social-democrații și reprezentanții ALDE urmeaza sa stabileasca numele miniștrilor propuși pentru Cabinetul Dancila. Tot atunci, ei vor sa contureze și modificarile pe care le vor aduce programului de guvernare. Deja, liderii ALDE au anunțat ca vor sa pastreze aceiasi oameni…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu au…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) ar urma sa judece, joi, o cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale in cazul vicepremierului Paul Stanescu. UPDATE 9:16 Vicepremierul a declarat ca iși va depune demisia daca devine inculpat La ICCJ, Paul Stanescu a declarat ca este…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) ar urma sa judece, joi, o cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale in cazul vicepremierului Paul Stanescu. Potrivit site-ului ICCJ, dosarul a fost inregistrat in 17 ianuarie, iar alaturi de Stanescu intimati in dosar mai sunt Marian…