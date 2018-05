Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema judeca marți, 8 mai, ultimul termen in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este acuzat de marturie mincinoasa. Procurorul DNA a cerut o pedeapsa de trei ani de inchisoare cu executare pentru acesta. ”Apreciem ca dincolo de orice dubii rezulta savarsirea infractiunii…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este așteptat luni la ICCJ pentru a fi audiat in dosarul in care este acuzat de marturie mincinoasa. La ICCJ sunt citați și omul de afaceri Remus Truica, dar și prințul Paul al Romaniei. E posibil ca instanța sa stabileasca azi ultimul termen.Ion Cristoiu…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da joi sentinta in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla este acuzat de trafic de influenta, efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia, constituirea unui grup infractional organizat si fals…

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta, efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert…

