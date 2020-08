Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul s-a produs la 8.03 (0.03 GMT), la 68 de kilometri de orasul Masbate, in regiunea Insulelor Visayas, si la 10 kilometri sub suprafata terestra, a precizat USGS.Institutul american a estimat ca probabilitatea ca acest cutremur sa fi facut victime si pagube este slaba. Dar "cutremure…

- Un seism de magnitudine 6,7 si de slaba adâncime a lovit marti centrul Filipinelor, dar nu a declansat o alerta de tsunami si fara sa fi fost initial semnalate pagube, potrivit centrului american de geologie USGS, citat de France Presse și preluat de Agerpres. Cutremurul s-a produs la 8.03 (0.03…

- Peste o suta de cladiri au fost avariate in comitatul Alleghany din statul american Carolina de Nord, situat in estul tarii, dupa un cutremur cu magnitudinea 5,1 produs in aceasta regiune duminica dimineata, au anuntat autoritatile locale, citate luni de agentia Xinhua. In urma seismului nu au fost…

- Peste o suta de cladiri au fost avariate in comitatul Alleghany din statul american Carolina de Nord, situat in estul tarii, dupa un cutremur cu magnitudinea 5,1 produs in aceasta regiune duminica dimineata, au anuntat autoritatile locale, citate luni de agentia Xinhua. In urma seismului nu au fost…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,6 s-a produs marti dimineata in largul Insulei Java din Indonezia, a anuntat Institutul American de Geofizica (USGS), insa nu au fost inregistrate pagube semnificative, conform autoritatile locale, citate de AFP. Puternicul seism s-a produs la o adancime de peste 500 de…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,6 s-a produs marti dimineata in largul Insulei Java din Indonezia, a anuntat observatorul american USGS, scrie AFP. Puternicul seism s-a produs la o adancime de 528 de kilometri, a precizat USGS, indicand ca exista "o slaba probabilitate sa fie victime omenesti sau pagube…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs joi in largul coastelor Japoniei, a raportat Institutul american de geofizica (USGS), fara sa fie lansata alerta de tsunami, scrie AFP. Epicentrul a fost detectat la o adancime de 29,3 kilometri, la circa 40 de kilometri de prefectura Chiba, la est de Tokyo.…

- Primul seism a fost inregistrat in estul Kazahstanului, la ora 3 si zece minute, la o adancime de 10 kilometri, avand o magnitudine de 4,6 grade pe scara Richter. Cel de-al doilea cutremur s-a produs vineri seara, la ora 21:06, in Turcia, si a avut o magnitudine de 5,3 pe scara Richter. Turcia…