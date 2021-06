Secretarul de stat american Antony Blinken va merge in Germania saptamana viitoare pentru discutii cu cancelarul Angela Merkel si pentru a participa la o conferinta privind Libia gazduita de ministrul de Externe german Heiko Maas, inainte de a ajunge in Franta si Italia, relateaza dpa. Seful diplomatiei americane va discuta cu Angela Merkel miercuri, la Berlin, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului, Steffen Seibert. "In aceeasi zi, el va participa la cea de-a doua conferinta despre Libia la Ministerul de Externe, la invitatia ministrului de externe Heiko Maas", a adaugat Seibert. De asemenea,…