Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din judetul Arad care a condus o barca plina cu oameni care s-a rasturnat in raul Mures, in judetul Timis, un copil decedand, iar patru persoane fiind date disparute, a fost eliberat, marti dimineata, dupa ce mandatul de retinere pentru 24 de ore a expirat. Reprezentantii Inspectoratului de…

- UPDATE, 2 mai – ora 10:00 – Barbatul din judetul Arad care a condus o barca plina cu oameni care s-a rasturnat in raul Mures, in judetul Timis, un copil decedand, iar patru persoane fiind date disparute, a fost eliberat, marti dimineata, dupa ce mandatul de retinere pentru 24 de ore a expirat. Reprezentantii…

- Barbatul din judetul Arad care a condus o barca plina cu oameni care s a rasturnat in raul Mures, in judetul Timis, un copil decedand, iar patru persoane fiind date disparute, a fost eliberat, marti dimineata, dupa ce mandatul de retinere pentru 24 de ore a expirat.Reprezentantii Parchetului de pe langa…

- Au fost reluate cautarile celor patru persoane disparute, printre care doi copii, dupa ce barca in care se aflau s-a rasturnat duminica seara pe raul Mures. Intervin zeci de pompieri și echipaje de scafandri. ISU Timis intervine marti dimineața pentru cautarea celor patru persoane disparute, dupa ce…

- Cele patru persoane disparute dupa ce o barca s-a rasturnat in raul Mures duminica seara, in zona Periam Port, nu au fost gasite in timpul operatiunilor de cautare desfasurate luni, iar scafandrii s-au retras la baza in cursul serii, urmand ca misiunea sa fie continuata la suprafata apei si in cursul…

- Barbatul care conducea barca rasturnata in raul Mures, in zona Periam Port, un tanar de 33 de ani, a fost retinut pentru ucidere din culpa. Un copil a murit, iar alte patru persoane, printre care si doi copii, sunt disparute. Anchetatorii au constatat ca tanarul care a organizat plimbarea cu barca pe…

- UPDATE. In accidentul rutier au fost implicate 14 persoane. 10 dintre acestea, 2 adulți și 7 copii, au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Știrea inițiala: ISU Buzau a activat, marti, Planul Rosu de Interventie, dupa un…

- UPDATE. In accidentul rutier au fost implicate 14 persoane. 9 dintre acestea, 7 adulți și 2 copii, au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Știrea inițiala: ISU Buzau a activat, marti, Planul Rosu de Interventie, dupa un…