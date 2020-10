Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara a emis o adresa catre FR Rugby, in care a anunțat ca nu se prezinta la meciul cu Baia Mare de peste doua zile, indiferent de consecinte. Asta desi DSP Timis le-a dat „verde” banatenilor sa participe la jocul din Cupa Romaniei, dupa ce in cadrul lotului a fost depistat si un al doilea caz…

- Liberalul Claudiu Buciu a castigat Primaria Lugoj, invingandu-l pe primarul in functie, PSD-istul Francisc Boldea. Dupa ce a pierdut scaunul de primar al Timisoarei, PNL Timis se consoleaza cu Primaria Lugoj. Noul primar al municipiului de pe raul Timis este Cluadiu Buciu. El l-a invins pe Francisc…

- Meciul dintre CS Universitatea Cluj - CS SCM Timisoara, care trebuia sa aiba loc duminica, pe Stadionul Parc Iuliu Hatieganu din Cluj-Napoca, de la ora 11:00, in etapa a doua a Cupei Romaniei la rugby, nu se va desfasura din cauza unui caz pozitiv la coronavirus in lotul echipei banatene. ''Decizia…

- AS Roma ar putea ramane fara punctul cucerit sambata la Verona, dupa 0-0 cu Hellas. Totul din cauza unei incredibile greșeli de completare a listei oficiale de 25 de jucatori transmisa la Liga! Amadou Diawara n-avea drept de a intra in teren, pentru ca a fost trecut la categoria sub 22 de ani (limita…

- Tomitanii Constanta au jucat astazi pe terenul detinatoarei Cupei Romaniei.Editia 2020 a Cupei Romaniei la rugby, in care evolueaza echipele din SuperLiga, a demarat astazi, iar in grupa a doua tanara echipa a Tomitanilor Constanta s a duelat, in capitala, cu CSA Steaua Bucuresti detinatoarea trofeului…

- ​CFR Cluj nu poate parasi momentan țara din cauza unor restricții de ultim moment anunțate de autoritațile din România. În aceste condiții, campioana din Liga 1 risca sa piarda la masa verde meciul cu Floriana din turul I preliminar al Champions League, informeaza gsp.ro.Confruntarea…

- Alb-violetii au primit rezultatele pentru restul de 18 teste pentru depistarea COVID-19 efectuate joi. Mario Contra a iesit pozitiv la un test separat. Astazi, ASU Politehnica a anuntat ca 17 membri au primit rezultatul negativ, dar inca nu a fost clarificata situatia mijlocasului Raul Vidrasan. Celalalt…