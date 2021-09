Stiri pe aceeasi tema

- „Este un moment potential de incalcare a protocolului de colaborare pe care l-am semnat dupa momentul Vlad Voiculescu. Tocmai de aceea, in acest moment, am decis, in urma dialogului cu premierul, sa suspendam sedinta pana in aceasta seara. Vom discuta si cu colegii parlamentari si cu conducerea USR…

- Apar primele declarații pe marginea tensiunilor despre care s-a aflat ca au aparut in ședința de Guvern de miercuri, 1 septembrie, (VEZI AICI) și in privința nemulțumirilor manifestate de USR PLUS pe tema introducerii proiectului de investiții denumit ”Anghel Saligny”, cunoscut și drept PNDL 3. Deși…

- ​​A doua criza guvernamentala majora în Coaliție dupa ce Florin Cîțu l-a demis pe ministrul USR-PLUS Vlad Voiculescu. De aceasta data, scânteia a pornit tot de la Florin Cîțu care a pus pe ordinea de zi suplimentara proiectul „Anghel Saligny”. Totul fara acceptul…

- ​Florin Cîțu nu renunța la programul „Anghel Saligny” și susține ca proiectul va trece de Guvern daca are toate avizele. Întrebat despre posibila ieșire de la guvernare a USR-PLUS daca decizia se va lua peste capul sau, premierul a spus ca amenințari sunt tot timpul și-i așteapta…

- Premierul Florin Cițu s-a cam saturat de amenințarile miniștrilor USR PLUS ca “ba pleaca, ba nu pleaca de la guvernare”. Dupa scandalul ședinței de guvern suspendate deoarece miniștrii lui Dacian Cioloș și Dan Barna s-au trezit cu proiectul Anghel Saligny pe ordinea de zi suplimentara, deși nu stabilisera…

- Premierul Florin Citu a sustinut, miercuri, ca procedurile de avizare pentru Programul National de Investitii "Anghel Saligny" au fost respectate. "Am intrebat Secretariatul General daca procedurile legate de avizare au fost respectate si au fost respectate. (...) Nu s-a adoptat pentru ca aveam un aviz…

- Sedinta de Guvern a fost suspendata, miercuri, urmand sa fie reluata la ora 19,00, potrivit unor surse oficiale. Premierul Florin Citu ar fi dorit sa introduca pe ordinea de zi suplimentara a sedintei Executivului Programul National de Investitii “Anghel Saligny”, care insa nu are toate avizele necesare,…

- Programul „Anghel Saligny” nu este un PNDL 3, iar banii nu vor fi acordați pe criterii politice, spune ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. „Discutam de trei domenii esențiale de infrastructura locala, nu discutam de chestii minore aici, discutam de accesul la apa, discutam de accesul la sistem de canalizare…