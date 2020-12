UPDATE – S-au încheiat audierile miniștrilor în comisiile de specialitate din Parlament. Toți miniștrii au primit aviz pozitiv Miniștrii propuși din Guvernul Florin Cițu au fost audiați in comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului. Pana la ora 14.30, toți membrii guvernului au trecut prin comisiile de specialitate și au fost avizați pozitiv. UPDATE 14.30: Toți cei 18 miniștrii, doi vicepremieri și premierul Florin Cițu, au fost audiați de catre comisii și au primit aviz favorabil. UPDATE 14.00: 13 miniștri au fost avizați pozitiv pana acum. Ultimii trei se afla in continuare la audieri in comisii. Mai urmeaza sa fie audiați: Catalin Drula – ministrul Transporturilor, Tanczos Barna- ministrul Mediului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

