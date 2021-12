Stiri pe aceeasi tema

- ”Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (M.M.A.P) si a Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I), o Hotarare pentru modificarea si completarea HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE)…

- ”Incepand cu data de 22 decembrie 2021, ora 10:00, persoanele fizice interesate sa se inscrie in Programul Casa Verde Fotovoltaice se pot adresa instalatorilor validati in vederea inscrierii in program. Valoarea disponibila pentru reluarea inscrierilor in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice…

- Guvernul și-a asumat prin PNRR ca, pana in anul 2026, sa scoatem din circulatie 250.000 de vehicule mai vechi de 15 ani, aceasta fiind conditia ca Romania sa primeasca fonduri europene pentru construirea de autostrazi.O spune ministrul Mediului, Tanczos Barna, care ține sa sublinieze ca „aceasta ținta…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a transmis, vineri, ca Romania s-a angajat sa scoata din circulatie, pana in 2026, 250.000 de mașini mai vechi de 15 ani, conditie esentiala in PNRR pentru primirea de fonduri europene pentru construirea de autostrazi. Pentru ca acest lucru sa fie posibil, ministrul…

- ”Vinerea Verde este o oportunitate grozava de a vorbi despre planurile noastre verzi, despre ecologie si despre provocarile care urmeaza: Guvernul si-a asumat prin PNRR ca, pana in anul 2026, sa scoatem din circulatie 250.000 de vehicule mai vechi de 15 ani, aceasta fiind conditia ca Romania sa primeasca…

- Decizia a fost luata saptamana trecuta de Curtea de Apel Targu Mureș. Hotararea nu este definitiva, poate fi atacata cu recurs, insa este executorie de la momentul pronuntarii, adica din data de 26 noiembrie 2021.NU mai poate fi vanata niciuna din cele 25 de specii la care face referire decizia judecatoreasca:…

- CARAS-SEVERIN – Senatorul carasean a intrebat, in plenul Senatului, cand se acorda despagubiri fermierilor afectați de distrugerile provocate de animalele salbatice! Intrebarea a fost adresata lui Adrian Oros (ministru interimar al Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale) și lui Tanczos Barna…

- Guvernul a aprobat luni, 4 octombrie, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, Hotararea de Guvern (HG) care reglementeaza sistemul garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (SGR). Acest sistem presupune o garanție de 50 de bani pentru orice ambalaj de bautura achiziționata,…