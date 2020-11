Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a trecut in frunte in statele-cheie Wisconsin si Michigan, are un avans in Nevada, in timp ce Donald Trump conduce in Pennsylvania, Georgia si Carolina de Nord, in conditiile in care in toate aceste state se numara voturile prin corespondenta care il favorizeaza pe Biden.

- Presedintele republican in exercitiu Donald Trump a castigat in Florida, un stat crucial pentru realegerea sa si pe care democratul Joe Biden spera sa il obtina el, relateaza Fox, NBC si CNN. Florida ii permite lui Donald Trump sa obtina 29 de noi mari electori. Candidatul republican a castigat de asemenea…

- Presedintele Donald Trump a obtinut inca doua victorii importate impotriva fostului vicepresedinte Joe Biden. Potrivit New York Times, presedinte s-a impus in statele Iowa si Montana. Cei noua electori obtinuti in cele doua state sunt insa anulati de victoria lui Biden in Minnesota, stat cu 10 electori.…

- Prezent la un miting care a avut loc marti, in Florida, fostul presedinte american Barack Obama l-a ridiculizat pe Donald Trump care s-a plans recent ca presa din SUA acopera indeaproape criza COVID, scrie The Guardian. Cel de-al 44-lea președinte al SUA a abandonat decorul tradițional in care un fost…

- Democratul Joe Biden il devanseaza pe Donald Trump intr-un sondaj de opinie realizat de CNBC/Change Research in sase state indecise, in conditiile in care Conventia Nationala Republicana nu a schimbat nimic in cursa pentru Casa Alba. In Arizona, Florida, Michigan, Carolina de Nord, Pennsylvania si…

- Democratul Joe Biden il devanseaza pe Donald Trump intr-un sondaj de opinie realizat de CNBC/Change Research in sase state indecise, in conditiile in care Conventia Nationala Republicana nu a schimbat nimic in cursa pentru Casa Alba.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca autoritatile investigheaza un presupus complot în care sunt implicate sapte persoane ce au calatorit weekendul trecut la bordul unui avion, transportând un „echipament” nespecificat si având ca scop sa „perturbe”…

- Ingrijorarile legate de coronavirus au scazut, iar rata de aprobare a presedintelui Donald Trump a crescut in sase state indecise, in ultimele doua saptamani, potrivit unui nou sondaj realizat de CNBC/Change Research, relateaza news.roVezi și: Bancile au facut in Romania, in plina criza, un…