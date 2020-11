UPDATE: Rezultatele alegerilor din SUA 2020: Joe Biden conduce, dar situația se poate schimba Președintele SUA are o influența uriașa asupra vieții oamenilor, atat in Statele Unite cat și in strainatate, așa ca alegerile prezidențiale prezinta interes pentru toata lumea și sunt unul dintre cele mai urmarite și dezbatute evenimente pe plan mondial. UPDATE 07.00: Majoritatea secțiilor de votare au fost inchise, iar rezultatele preliminare il dau pe Joe Biden probabil caștigator al alegerilor. Cifrele se pot schimba, insa, deoarece unele dintre statele cheie, precum Michigan, Wisconsin și Pennsylvania, mai au de numarat peste jumatate dintre voturi. Dar odata cu previziunile pentru Coasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua electorala din Statele Unite a ajuns practic la final cu inchiderea colegiilor electorale din statele California, Oregon, Washington si Idaho, astfel ca votul s-a incheiat in 48 din cele 50 de state din tara, transmite miercuri EFE. Odata cu inchiderea urnelor pe coasta de vest a SUA, marti la…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, a castigat marti statele California, Oregon si Washington, trei bastioane democrate din Vest, conform posturilor de televiziune CNN si Fox, preluate de AFP. Aceste trei victorii ii aduc 74 de mari electori suplimentari, ajungand la ora…

- Ziua electorala din Statele Unite a ajuns practic la final cu inchiderea colegiilor electorale din statele California, Oregon, Washington si Idaho, astfel ca votul s-a incheiat in 48 din cele 50 de state din tara, transmite miercuri EFE preluat de agerpres. Odata cu inchiderea urnelor pe coasta de…

- Joe Biden, candidatul democrat la presedintia SUA, s-a impus in cele trei state de pe Coasta de Vest, unde electoratul este unul traditional democrat.Biden strange nu mai putin de 72 de electori din cele trei state: California, Oregon si Washinton. Desi in centralizarea New York Times…

- Presedintele Donald Trump este dat invingator in Virginia de Vest, pe care a castigat-o si in 2016, potrivit Fox News si New York Times, relateaza AFP. In acelasi timp, Joe Biden e creditat cu o victorie in Virginia. Aceasta victorie ii aduce lui Donald Trump cinci electori, in plus fata…

- Presedintele la final de mandat Donald Trump este dat invingator in statul Indiana din nordul SUA, potrivit canalelor de televiziune CNN si NBC, relateaza AFP. Reuters difuzeaza aceeasi informatie, citand Edison Research. Aceasta victorie anticipata i-ar asigura 11 electori.…

- Numarul noilor cazuri de Covid-19 inregistrate in SUA au atins vineri un record al ultimelor doua luni, cu peste 58.000 de infecții. Zece dintre statele americane au raportat recorduri de cazuri noi, anunța Reuters, citata de Hotnews.ro. Printre cele zece state care au anunțat creșteri record in ce…

- Imaginile din satelit surprinse recent de Administrația Naționala Oceanica și Atmosferica (NOAA) arata cantitați masive de fum care acopera Coasta de Vest a Statelor Unite și se extind pe sute de kilometri peste Oceanul Pacific, pe masura flacarile continua sa devasteze California, Oregon și Washington,…