Presedintele Klaus Iohannis si liderul PSD Viorica Dancila au intrat in finala prezidentiala. Pana acum au fost numarate peste 90% din voturi. Clasamentul nu se mai poate schimba, chiar daca Dan Barna va obtine cateva procente in plus din diaspora. 47,66 % dintre romanii cu drept de vot s-au prezentat la una dintre cele peste 18.000 de sectii de votare amenajate in tara. In strainatate au votat 659.549 de romani, cifra-record.