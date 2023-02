Stiri pe aceeasi tema

- Decizia a fost luata „din motive de securitate”. Insa, la ora 14.58 a zilei de marți, 14 februarie, spațiul aerial al Republicii Moldova a fost redeschis. Informația a fost confirmata, pentru „Adevarul“, de directorul Aeroportului din Iași.

- Un tanar din Republica Moldova care urma sa tranziteze Romania in drumul spre Germania, a fost prins cu substante anabolizante ascunse in bagaj. In data de 18 ianuarie, in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca – I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control,…

- Resturile unei rachete rusești au fost descoperite in aceasta dupa-amiaza pe teritoriul Republicii Moldova, la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Romania. Ele au fost descoperite de o patrula a poliției de frontiera. Este vorba de a treia racheta care cade in Republica Moldova de la inceputul…