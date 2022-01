UPDATE Reacția Ambasadei SUA / O mașină a Ambasadei SUA la București a lovit o femeie pe trecerea de pietoni O mașina a ambasadei SUA la București a lovit, marți, in nordul Capitalei, pe trecerea de pietoni, o femeie de aproximativ 40 de ani care traversa strada. UPDATE Reacția Ambasadei SUA „Ambasada SUA poate confirma faptul ca un autovehicul condus de un angajat al Ambasadei a fost implicat intr-un accident rutier in zona Pipera. La […] The post UPDATE Reacția Ambasadei SUA / O mașina a Ambasadei SUA la București a lovit o femeie pe trecerea de pietoni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav, in urma cu puțin timp, in Capitala! In zona bulevardului Pipera din București, o femeie a fost izbita din plin pe trecerea de pietoni de catre un autoturism care apartine Ambasadei Statelor Unite. In aceste momente, mai multe echipaje de specialitate au ajuns la fața locului și ii acorda…

- O mașina a ambasadei SUA la București a lovit, marți, in nordul Capitalei, pe trecerea de pietoni, o femeie de aproximativ 40 de ani care traversa strada. Accidentul a avut loc pe Bulevardul Pipera, in orașul Voluntari, din Ilfov. O femeie de aproximativ 40 ani, angajata in traversare pe trecerea de…

- O mașina a ambasadei SUA la București a lovit, marți, in nordul Capitalei, pe trecerea de pietoni, o femeie de aproximativ 40 de ani care traversa strada, potrivit Antena 3. La volan s-a aflat viceconsulul ambasadei americane la București, a mai transmis sursa citata. Acccidentul a avut loc…

- Agentul Constantin Popescu, cel care a spulberat cu mașina doua fetițe pe trecerea de pietoni, in sectorul 1 al Capitalei, avea nevoie de formare profesionala și apoi de pregatire continua, cu atat mai mult cu cat fusese incadrat din sursa externa, fara sa urmeze macar cursurile vreunei școli de poliție.…

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a avut luni prima reactie in cazul accidentului in care un politist a lovit doua fetite, in Bucuresti, una dintre ele murind. Ministrul a afirmat ca regreta enorm aceasta tragedie, ca sentimentul este unul cutremurator si ca ”vorbim de o fapta ireparabila”. Bode…

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a avut luni prima reactie in cazul accidentului in care un politist a lovit doua fetite, in Bucuresti, una dintre ele murind. Ministrul a afirmat ca regreta enorm aceasta tragedie, ca sentimentul este unul cutremurator si ca ”vorbim de o fapta ireparabila”. Bode…

- Polițistul care a lovit cele doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului din București a fost pus sub control judiciar de procurori. Dupa audierile de la Parchet, cand jurnaliștii au incercat sa ii puna intrebari., polițistul a fost violent, i-a bruscat și i-a impins, ca sa scape de…

- Polițistul care a accidentat mortal o fata de 13 ani in Bucuresti nu se afla in misiune. Este anunțul procurorului Radu Calin, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, dupa primele cercetari in dosar. ”Ca urmare a nerespectarii limitei maxime de viteza admise in localitate, nu a acordat…