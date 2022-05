EXPORT DE CEREALE ”Rusia este pregatita sa ajute la gasirea unor optiuni in vederea unui export fara oprelisti de cereale, inclusiv a unor cereale ucrainene provenind din porturi situate la Marea Neagra”, a dat asigurari in aceasta convorbire Vladimir Putin, anunta intr-un comunicat Kremlinul. Vladimir Putin considera ca dficultatile in livrarile alimentare au fost provocate de ”o politica economica si financiara gresita a unor tari occidentale si de sanctiuni antiruse” impuse de catre aceste tari, potrivit acestui comunicat. O crestere a livrarilor de ingrasaminte si produse agricole rusesti…