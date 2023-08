Stiri pe aceeasi tema

- Angajații din direcțiile financiare din mai multe județe protesteaza vineri dimineața fața de masurile din proiectului Ordonanței de urgența privind reducerea cheltuielilor bugetare, relateaza News.ro. Acțiunile vin la o zi dupa un protest spontan care a avut loc la Ministerul Finanțelor. Ministrul…

- Angajatii din directiile financiare din mai multe judete protesteaza, vineri, fata de prevederile ordonantei de reducere a cheltuielilor pregatita de Guvern. Trezoreriile sunt și ele inchise astazi. Potrivit sindicalistilor, vineri, se protesteaza la Ploiesti, Piatra-Neamt, Satu Mare, Botosani, Timisoara,…

- Nu renunța la proteste. Angajatii din directiile financiare din mai multe judete protesteaza, vineri, fata de prevederile ordonantei de reducere a cheltuielilor pregatita de Guvern. „Nu pot sa le rezolv peste noapte”, le-a transmis ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Potrivit sindicalistilor, vineri,…

- ”Retailerul roman de optica Lensa si-a extins incepand de astazi activitatea si in Republica Moldova. Primul showroom Lensa s-a deschis la Chisinau, in urma unei investitii de aproximativ 140.000 de euro”, anunta compania. Noul showroom din Chisinau este al 57-lea magazin din reteaua retailerului de…

- Din 2019 pana acum, se pare ca trecut neobservata o decizie a guvernului german, care poate fi cercetata pe linkurile de mai jos. https://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/decizie-istorica-statul-german-recunoaste-ghetourile-deschise-naziste-din-romania-despagubiri-holocaust/ Ce legatura are afacerea…

- Lavanda Fest revine la Brașov, in perioada 6 – 9 iulie 2023, in Parcul Noua . Lavanda Fest ajunge la Brașov in perioada 6 – 9 iulie 2023 pe malul Lacului Noua din Parcul Noua (langa Aventura Parc ). In Parcul Noua va va incanta lanul mov urban dar si produsele din lavanda pregatite special pentru aceasta…

- Orașele mari din Romania ar urma sa aiba zone cu acces restricționat sau taxe pentru mașinile poluante. Este vorba despre o noua lege pentru creșterea siguranței in trafic și atingerea obiectivelor privind reducerea poluarii, prin care anumite municipii mari vor trebui sa stabileasca, in urmatorii…

- Este vorba despre o noua lege pentru creșterea siguranței in trafic și atingerea obiectivelor privind reducerea poluarii, prin care anumite municipii mari vor trebui sa stabileasca, in urmatorii ani, zone cu emisii scazute. Legea a fost oficializata cu cateva zile in urma.Astfel, in zonele bine stabilite…