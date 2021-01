Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor a organizat, sambata, un protest la sediul Ministerului Sanatatii, in urma incendiului de la Institutul „Matei Bals”. Participanții au purtat steaguri si vuvuzele, scandand lozinci precum „Demisia!”, „Jos Guvernul!”, „Rusine sa va fie!” sau „Iesiti din casa,…

- Protest in fata Ministerului Sanatatii, in urma incendiului soldat cu sase morti de la Institutul "Matei Bals".Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor AUR organizeaza, sambata, un protest la sediul Ministerului Sanatatii, in urma incendiului de la Institutul Matei Bals, potrivit Agerpres.La eveniment…

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineața intr-un corp de cladire al spitalului Matei Balș din București. Inițial, autoritațile au anunțat trei victime, insa bilantul in urma incendiului a ajuns la 6 morti. Argeșeanul Remus Mihalcea, fostul manager al Spitalului Colentina, acum deputat PSD, a transmis…

- Vlad Voiculescu spune ca la Institutul ”Matei Balș” nu era problema cu agentul termic și ca pacienții nu aveau de ce sa vina cu surse de incalzire de acasa. Voiculescu contrazice, astfel, chiar declarațiile unor rude ale unor pacienți de la Institut, dar chiar și pe propria concubina, care a precizat…

- Demisia ministrului Sanatatii este un infim, dar obligatoriu gest de asumare a raspunderii pentru tragedia petrecuta la Institutul "Matei Bals", a afirmat, vineri, presedintele PSD, Marcel Ciolacu . El ii acuza pe liderii coaliției de guvernare ca fac declarații de parca nu ei ar fi la putere. „Pai…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita demisia "de urgenta" a celor responsabili de tragedia de la Institutul "Matei Bals". "Partidul AUR solicita demisia de urgenta a Ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, a coordonatorului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a mers vineri dimineața la Institutul “Matei Bals” din Capitala unde patru pacienți au murit intr-un incendiu. Intrebat de jurnaliști daca iși da demisia dupa tragedia de la Matei Balș din aceasta dimineața, ministrul Vlad Voiculescu nu a raspuns nici afirmativ,…

- Patru persoane au decedat vineri dimineata in incendiul de la Institutul ‘Matei Bals’ din Capitala. Potrivit sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, trei persoane au fost gasite dupa ce s-a degajat fumul, iar o a patra a fost resuscitata, dar fara rezultate pozitive. Raed Arafat…