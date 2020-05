UPDATE/ Protecția Consumatorului a închis Piața Centrală și Piața Valea Roșie Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a comunicat, astazi, ca a fost suspendata activitatea a doua piețe din Craiova. In plus, au fost aplicate amenzi in valoare de 17.000 de lei. Este vorba de Piața Centrala și Piața Valea Roșie. UPDATE: Reprezentanții SC Piețe și Targuri Craiova au precizat pentru GdS ca se va achita jumatate din minimul amenzilor prevazute de lege. In acest moment este suspendata activitatea halei de lactate din Piața Valea Roșie. In schimb, Piața Centrala Craiova funcționeaza. Sancțiunile au fost aplicate de inspectorii ANPC in urma unui control efectuat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a comunicat, astazi, ca a fost suspendata activitatea a doua piețe din Craiova. In plus, au fost aplicate amenzi in valoare de 17.000 de lei. Este vorba de Piața Centrala și Piața Valea Roșie. Sancțiunile au fost aplicate de inspectorii ANPC…

- Piata Centrala si Piata Valea Rosie din Craiova au fost inchise temporar, vineri, de catre comisarii pentru protecția consumatorilor, dupa ce ANPC a descoperit mai multe nereguli, noteaza Agerpres.Totodata, operatorii economici care administreaza cele doua piețe din Craiova au fost amendați de catre…

- In urma controalelor efectute de ANPC in unele dintre pietele din Craiova au fost gasite mai multe nereguli care contravin atat legislației in vigoare, proprie domeniului, cat și prevederilor Ordonanțelor militare adoptate. Din acest motiv, societatea care administraza pietele si targurile orasul a…

- ANPC a inchis doua piețe din București, Gorjului și Titan 2 - Miniș, și a aplicat sancțiuni la alte doua piețe, in urma unui control efectuat pe 14 aprilie in Capitala, informeaza autoritatea.Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat modul in care comercianții…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca au continuat actiunile de control premergatoare sarbatorilor pascale, in intreaga tara, pentru a verifica modul in care comerciantii indeplinesc prevederile ordonantelor militare menite…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) continua acțiunile de control premergatoare sarbatorilor pascale, la nivelul intregii țari, pentru a verifica modul in care comercianții indeplinesc prevederile Ordonanțelor militare menite sa previna raspandirea

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) propune plafonarea preturilor produselor de stricta necesitate care fac parte din cosul minim de consum lunar, pentru protejarea cetatenilor de posibile cresteri bruste si substantiale de preturi. Plafonarea ar urma sa fie facuta pe perioada…

- Magazinele membre ale Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) nu au probleme cu stocurile de alimente de baza si cu stocurile de produse dezinfectante, desi cererea pentru acestea din urma continua sa fie foarte mare, conform informatiilor transmise de reprezentantii AMRCR catre Autoritatea…