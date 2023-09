(UPDATE) Prinși și reținuți/Focuri de armă pe Democrației. Scandal între două familii, stradă blocată UPDATE La patru zile dupa incident, doi dintre protagoniști au fost gasiți și reținuți. ,,Ieri, 23 septembrie, in continuarea cercetarilor privind conflictul intrafamilial produs in municipiul Buzau, in care s-a facut uz de arma, polițiștii au depistat principalii banuiți, doi tineri in varsta de 17 și 27 de ani. In urma materialului probator administrat, pe baza de ordonanța, polițiștii au luat masura retinerii fața de aceștia sub aspectul savarșirii infracțiunilor de tulburarea liniștii și ordinii publice, amenințare, lovire sau alte violențe și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

