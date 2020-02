UPDATE Principalul suspect al atacurilor din Germania a fost găsit mort în locuința sa Poliția din Hanau a anunțat într-o postare pe Twitter ca anchetatorii l-au gasit pe suspectul atacurilor de miercuri seara, decedat în locuința sa din oraș. Alaturi de el se afla un alt cadavru, despre care nu au fost oferite informații.



Poliția a anunțat ca suspectul a fost gasit mort la domiciliul sau, scrie AP.



Cel puțin opt persoane au fost ucise în doua atacuri comise, miercuri seara, în doua localuri cu specific arabesc din orașul Hanau, în Germania.



Autoritațile nu au dat niciun detaliu despre suspect și au declarat doar ca &"în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

