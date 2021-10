Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, anunța demiteri dupa ce Colterm a anunțat ca reia furnizarea caldurii in oraș in cateva ore. De la anunț, s-au scurs 24 de ore, dar caloriferele sunt inca bocna. Fritz anunța ca s-a gasit o soluție ca timișorenii sa aiba iar apa calda, pe datorie. "Am reușit, in…

- Colterm a anunțat vineri dimineața, 29 octombrie, intr-un comunicat, ca a reinceput furnizarea agentului termic catre clientii sai, dar ca distribuitorul de gaz a intarziat livrarea cu patru-cinci ore, conform news.ro. Noaptea trecuta, pentru a treia noapte consecutiv, caloriferele celor peste 50.000…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, anunța, ieri, ca in oraș se va relua furnizarea caldurii și a apei calde, dupa ce acestea au fost sistate luni, la ora 12. EON a oprit furnizarea de gaz catre Colterm din cauza unor facturi neachitate, in valoare de 70 de milioane de lei. Miercuri, timișorenii…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat in aceasta dimineața ca nu s-a rezolvat problema alimentarii cu gaz metan a Colterm. ”Aseara la ora 18 am fost informat telefonic de catre furnizorul de gaz cu care ajunsesem, cu sprijinul ministrului energiei, la o ințelegere pentru un contract temporar…

- Dupa ce au petrecut o noapte in frig, timișorenii primesc din nou caldura azi, cel puțin pentru o saptamana. Autoritațile locale au reușit sa cada la o ințelegere cu alt furnizor de gaze, dupa ce E.ON oprise robinetul, din cauza datoriilor pe care le-a strans compania de termoficare a orașului. Agentul…

- Timișorenii au ramas fara caldura și apa calda, dupa ce furnizorul de gaz a anunțat saptamana trecuta ca va sista livrarea gazului catre societatea de termoficare, Colterm, din cauza datoriilor foarte mari. Peste 50.000 de locuințe dar și spitale, școli și institutii nu vor mai putea fi incalzite. Compania…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat ca a reusit, in urma negocierilor, sa obtina extinderea termenului de sistare a gazelor naturale, pana marti, insa nu se stie exact pana la ce ora. Edilul a precizat ca majorarea tarifului la incalzire este "cruciala" pentru perioada urmatoare.…

