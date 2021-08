Stiri pe aceeasi tema

- „Am luat astazi o decizie referitoare la legea care in ultimele luni a fost subiectul unor dezbateri aprinse si vocale, acasa si in strainatate. Dupa o analiza profunda, am decis sa semnez amendamentul”, a anunțat, sambata, Andrzej Duda.Inainte de cel de-al doilea razboi mondial, Polonia gazduia una…

- Legea media, care ar afecta in primul rand un post TV critic la adresa guvernului, deținut in prezent de o companie din SUA, a trecut de camera inferioara, dar mai are in fața alte doua voturi cu rezultat incert. Guvernul dominat de conservatori este decis insa sa mearga mai departe, in ciuda avertismentelor…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca miercuri Parlamentul trebuie "sa rezolve" problema legata de conducerea interimara la SRTv si SRR, dupa decizia de neconstitutionalitate luata de CCR in aceasta privinta. "Se va convoca plenul reunit unde probabil se va discuta interimatul la…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a dat asigurari marti ca SUA nu sunt un ''obstacol in calea diplomatiei'' ONU in dosarul israeliano-palestinian, fara a promite, totusi, ca vor sustine o declaratie a Consiliului de Securitate care solicita ''incetarea violentelor'', relateaza France Presse.…