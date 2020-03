Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a denuntat joi decizia luata unilateral de SUA de a impune o interdictie de intrare persoanelor care au calatorit recent in Europa si a subliniat ca actuala criza cauzata de noul coronavirus este una globala si solutionarea sa presupune cooperare. ”Coronavirusul este o criza globala,…

- Marți, președintele Donald Trump ii asigura pe americani ca virusul o sa dispara in curand. Dupa numai o zi, liderul de la Casa Alba a impus restricții de calatorie fara precedent impotriva statelor UE și chiar i-a acuzat pe europeni ca nu au controlat epidemia.”Stați calmi, o sa dispara”, declara Donald…

- Donal Trump interzice intrarea in SUA a persoanelor care au calatorit in Europa, pe fondul pandemiei de COVID-19 Presedintele american Donald Trump a anuntat suspendarea pentru 30 de zile a intrarii in SUA a persoanelor care au calatorit recent in Europa, cu exceptia cetatenilor americani, o masura…

- Președintele american Donald Trump a anunțat, miercuri, ca granițele Statelor Unite ale Americii se inchid pentru persoanele care vor sa intre din Europa, din cauza pandemiei de coronavirus. Va face o singura excepție.

- Guvernul israelian a anuntat luarea deciziei de a inaspri conditiile de acces in Israel, timp de 14 zile, incepand de Joi, 12 martie 2020, ora 20:00, cu scopul de a-si proteja populatia de raspandirea coronavirusului. Masura se aplica persoanelor de orice nationalitate/cetatenie. Incepand…

- Teatrul Scala din Milano a anuntat duminica suspendarea spectacolelor din cauza amenintarii reprezentate de noul coronavirus, scrie connessiallopera.it, potrivit Mediafax. Decizia institutiei de spectacole a fost anuntata ca o masura de precautie. Cei de la Scala asteapta raspunsuri de la autoritati…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, o schema de sprijin public prin care Romania va acorda 53 de milioane de euro pentru statii de reincarcare a vehiculelor cu emisii scazute, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar. Potrivit Comisiei Europene, masura planificata de Romania…

- Rusia a luat o masura extrema, de teamacoronavirusului: grupurile organizate de turiști chinezi nu mai pot patrunde ințara, scrie The Moscow Times.Oficialitațile din China și-au sfatuit cetațenii sa “reconsidere” calatoriile in strainatate cata vreme coronavirusul face ravagii - s-a ajuns la 106 decese…