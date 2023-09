Stiri pe aceeasi tema

- Conform unor surse judiciare, șeful Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins in flagrant, vineri seara, de procurorii anticoruptie. Buzatu primea 1,25 milioane de lei mita pentru a favoriza o firma sa obtina un contract, potrivit acelorași surse.

- La aceasta ora procurorii efectueaza percheziții la domiciliul lui Dumitru Buzatu.Vasile Buzatu a fost ales deputat in 1992, pe listele PDSR, și s-a aflat in Parlamentul Romaniei pana in 2012 (cu o mica pauza in 2001, dupa fuziunea PDSR cu PSD). In 2012, a devenit președintele Consiliului Județean Vaslui.In…

- UPDATE! Adriana Georgiana Sirbu, adolescenta pentru care polițiștii au activat sistemul RO-ALERT, a fost gasita in padure. Potrivit unor surse, motivul pentru care a fugit de acasa este o relația interzisa pe care aceasta o are cu un tanar din Ferești, in varsta de 21 ani. Parinții nu sunt de acord…

- UPDATE 2: Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Podul Inalt” al județului Vaslui intervine cu o autospeciala pentru descarcerare grea, o autospeciala cu un container multirisc, un autocamion pentru transport materiale și echipamente de intervenție plus un container, o autospeciala de stingere cu…

- De Gelu Irimia „Am avut onoarea de a reintalni și de a purta discuții cu un lider remarcabil – președintele Consiliului Județean Vaslui, domnul Dumitru Buzatu. A fost o intalnire deosebita, cu un lider dedicat progresului și un adevarat prieten al minoritații rome. Implicarea sa și sprijinul pentru…

- CUMPLITA SOARTA… Scene de necrezut s-au petrecut ieri in localitatea Ciocani, unde locuința unui barbat in varsta de 65 de ani a fost distrusa cu un cinism greu de inchipuit de doi soți furioși! Vandalii care au tabarat in locuința omului, cata vreme acesta era plecat de acasa, sunt probabil rude mai…

- UPDATE: In urma accidentului victima, un copil de 11 ani, a suferit fracturi de membre inferioare și a fost transportata la spital. Conform martorilor, baiețelul a sarit in fața camionului dintr-o strada laterala și cel aflat la volan nu a mai putut face nimic sa-l evite. De asemenea, tot martorii povestesc…

- UPDATE: IMPRESIONANT… A inceput procesiunea pe strazile Hușului, prilejuita de sarbatoarea Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi, numarul preoților a crescut simțitor, acum fiind 250. Daca luam in calcul ca in Eparhie sunt in jur de 300 de preoți, putem spune ca aproape toata suflarea bisericeasca este astazi…