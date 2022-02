Declaratiile presedintelui SUA vin in urma deciziei presedintelui rus, Vladimir Putin, de a recunoaste independenta celor doua republici separatiste din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk, si a ordinului de a desfasura trupe rusesti in Donbas. Biden a afirmat ca Putin a sustinut „in mod bizar” ca cele doua regiuni pe care le-a recunoscut ca state independente nu mai fac parte din Ucraina. „Acesta este inceputul unei invazii ruse a Ucrainei”, a spus el, facand referire la discursul lui Putin de luni si la aprobarea Consiliului Federatiei pentru trimitere de trupe in Donbas. „Voi incepe sa…