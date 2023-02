Stiri pe aceeasi tema

- Natalia Gavrilita, premierul Republicii Moldova, și-a dat demisia, vineri, dupa un an și jumatate de mandat. Ea este vicepresedinta Partidului Actiune si Solidaritate (PAS). Gavrilita a inlocuit in functie mai multi ministri – Economie, Agricultiura, mediu, Munca si Protectie Sociala, scrie Publika.md.…

- "Dupa un an și jumatate in fruntea acestui guvern a venit timpul sa-mi anunț demisia din aceasta funcție. Cei care au facut asta au sperat ca vom ceda presiunilor. Miza inamicilor țarii noastre a fost ca vom proceda la fel ca guvernarile precedente. Oechipa cu care am lucrat la Guvern a fost oe chipa…

- "Dupa un an și jumatate in fruntea acestui guvern a venit timpul sa-mi anunț demisia din aceasta funcție. Cei care au facut asta au sperat ca vom ceda presiunilor. Miza inamicilor țarii noastre a fost ca vom proceda la fel ca guvernarile precedente. Oechipa cu care am lucrat la Guvern a fost oe chipa…

- In p resa de la Chișinau sunt vehiculate doua nume legate de viitorul premier. Este vorba despre Dorin Recean, consilierul pe securitate al Maiei Sandu și secretarul general al Consiliului Suprem de Securitate, dar și al omului de afaceri Vasile Tofan, reprezentantul unui mare fond american de investiții…

- Dorin Recean, secretarul Consiliului Suprem de Securitate ar urma sa fie candidatul propus de șefa statului Maia Sandu pentru a ocupa funcția de prim-ministru, dupa demisia Guvernului Gavrilița, afirma surse ale Ziarului de Garda . Candidatura lui Recean a fost agreata la nivelul deputaților PAS, susține…

- Prim-ministra Natalia Gavrilița a semnat marți, 7 februarie, la Bruxelles trei acorduri in domenii strategice cu Uniunea Europeana – vamal, fiscal și cel al ocrotirii sanatații. „Programele Customs și Fiscalis le-am semnat alaturi de comisarul european pentru Economie, Paolo Gentiloni. Cele doua documente…

- UPDATE 07:00 Cel putin trei persoane au murit in atacul asupra KramatorskCel putin trei persoane au murit si aproximativ 20 au fost ranite cand o racheta rusa a lovit un bloc de apartamente din Kramatorsk, in estul Ucrainei. „Trei persoane au fost ucise si alte douazeci au fost ranite” si „cel putin…

- Uniunea Europeana si statele sale membre au trimis Ucrainei echipamente militare in valoare de cel putin 8 miliarde de dolari, in contextul razboiului declansat de Vladimir Putin, a declarat luni Inaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, potrivit…