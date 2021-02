Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise in cartierul Micro 5, din municipiul Buzau, in zona magazinului Com Fortuna, dupa ce, la 112, a fost sesizat un puternic miros de gaze. Vom reveni!

- UPDATE – Inca o persoana carbonizata a fost descoperita la Matei Balș. Știrea inițiala, mai jos. Planul roșu a fost activat vineri dimineața la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. „Matei Balș”, dupa ce un incendiu major a izbucnit la parterul Pavilionului V. Acolo erau adapostiți 102 de…

- UPDATE „Din primele date de la fața locului, un autoturism condus pe direcția Buzau catre Focșani de catre un șofer in varsta de 33 de ani, din Vrancea, a intrat in coliziune cu o autoutilitara care circula din sens opus și la volanul careia se afla un conducator auto in varsta de 67 de ani, din Iași.…

- Trei tineri au ajuns la spital dupa ce o mașina scapata de sub control a patruns pe trotuar și i-a lovit in plin. Evenimentul rutier s-a produs in aceasta seara pe DN 10, in localitatea buzoiana Siriu. Din primele date de la fața locului, in timp ce se deplasa pe direcția Brașov catre Buzau, un …

- UPDATE 9:12 Klaus Iohannis a votat la liceul teoretic Jean Monnet din București UPDATE 9:10 Prezența la urne de aproape 3% Pana la aceasta ora s-au prezentat la urne aproape 3% dintre alegatori. Sunt 8.660 de persoane care au votat pana acum, prezența la urne fiind de 2,80%. UPDATE 8:58 Sorin Grindeanu…

- In perioada 27.11.2020, ora 08.00 – 02.12.2020, ora 08.00, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” al județului Buzau, au gestionat 217 evenimente: • 11 intervenții ce au constat in stingerea incendiilor; • 95 cazuri S.M.U.R.D. pentru acordarea primului…

- Update. PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE CONTRABANDA CU TUTUN. In urma celor 16 percheziții domiciliare, efectuate de in ziua de 02 noiembrie, pe raza municipiului Bucuresti și a judetelor Arges, Ialomita, Ilfov și Buzau, polițiștii argeșeni au descoperit și ridicat aproximativ 1.000 de kilograme…