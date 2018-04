UPDATE: Polițistul băut, care a accidentat mortal un biciclist în Bistrița, a fost reținut Un politist care a consumat bauturi alcoolice a lovit mortal un biciclist, la iesirea din orasul Bistrita. In urma impactului, biclicistul a fost aruncat pe celalalt sens de mers, unde a fost lovit de o a doua masina, relateaza Bistriteanul.ro . UPDATE 16:40: Agentul șef principal Vasile R., polițistul baut care a accidentat mortal un biciclist, a fost reținut și urmeaza sa fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva. Barbatul s-a urcat baut la volan și este acuzat de ucidere din culpa si conducerea unui autoturism cu alcoolemie peste limita legala, noteaza timponline.ro . Vasile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

