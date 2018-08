Stiri pe aceeasi tema

- Un pod inalt de 100 de metri, care face parte din autostrada A10, s-a prabusit marti in orasul Genova, Italia. Autoritatile cauta eventuale masini si pasageri care s-ar fi putut afla pe pod in momentul prabusirii. Autoritatile au informat ca, pentru moment, ar fi cel putin 22 de morti. O portiune a…

- UPDATE – ora 16:47 Cel putin 22 persoane au murit in urma tragediei de la Genova, unde o portiune dintr-un pod de pe autostrada A10 s-a prabusit peste o cale ferata si mai multe cladiri, a declarat la televiziune viceministrul italian al infrastructurii, Edoardo Rixi, transmit Reuters si AFP. ‘Din pacate,…

- Cel putin trei persoane au murit intr-o suburbie a capitalei indiene New Delhi, dupa ce un bloc de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.

- Doi morți și cel putin 50 de oameni prinși sub daramaturi dupa ce un imobil cu sase etaje s-a prabusit peste o cladire cu patru etaje din apropiere in orasul Noida, de la periferia New Delhi, a informat miercuri politia, precizand ca salvatorii cauta inca persoane care ar putea fi prinse sub daramaturi,…

- Un atentat sinucigas soldat cu cel putin zece morti a avut loc marti in orasul Jalalabad din Afganistan, au anuntat oficiali guvernamentali, nici un grup militar nerevendicand atacul, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.ro.